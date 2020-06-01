سيميدو يرفض يوفنتوس ويختار عملاق الدوري الإنجليزي

أكدت صحيفة سبورت الإسبانية في تقرير لها اليوم الاثنين أن النجم البرتغالي نيلسون سيميدو يقترب بقوة من الرحيل عن برشلونة والانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي خلال

موسم الانتقالات الصيفية المقبل .

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب فضّل الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي على عملاقي الدوري الإيطالي

إنتر ميلان ويوفنتوس .

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة طلب الحصول على 40 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات اللاعب، إلا أن السيتي عرض على النادي الكتالوني خدمات اللاعب كانسيلو بالإضافة إلى جزء من المال .