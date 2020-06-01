اخبار الرياضه

سيميدو يرفض يوفنتوس ويختار عملاق الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكدت صحيفة سبورت الإسبانية في تقرير لها اليوم الاثنين أن النجم البرتغالي نيلسون سيميدو يقترب بقوة من الرحيل عن والانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي خلال

موسم الانتقالات الصيفية المقبل .

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب فضّل الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي على عملاقي

إنتر ميلان ويوفنتوس .

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة طلب الحصول على 40 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات اللاعب، إلا أن السيتي عرض على النادي الكتالوني خدمات اللاعب كانسيلو بالإضافة إلى جزء من المال .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيميدو يرفض يوفنتوس ويختار عملاق الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا