صور.. الحماس يسيطر على تدريبات ريال مدريد قبل عودة الدوري الإسباني

واصل فريق ريال مدريد تدريباته بقوة صباح اليوم اللاثنين استعدادًا لعودة بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " الليجا " بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدنا نتيجة تفشي

وخاض الفريق المران الجماعي اليوم تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استعدادًا

لمواجهة للمباراة القادمة أمام فريق إيبار .

ويستعد الزمالك لمواجهة إيبار يوم الأحد الموافق 14 يونيو في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، على ملعب دي ستيفانو ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني .

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