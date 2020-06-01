صور.. الحماس يسيطر على تدريبات ريال مدريد قبل عودة الدوري الإسباني

واصل فريق ريال مدريد تدريباته بقوة صباح اليوم اللاثنين استعدادًا لعودة بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " الليجا " بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدنا نتيجة تفشيفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".
وخاض الفريق المران الجماعي اليوم تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استعدادًالمواجهة للمباراة القادمة أمام فريق إيبار .
ويستعد الزمالك لمواجهة إيبار يوم الأحد الموافق 14 يونيو في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، على ملعب دي ستيفانو ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني .
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