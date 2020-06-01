مانشستر يونايتد يُعلن عن تمديد إعارة أوديون إيجالو

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الإثنين عن تمديد فترة إعارة أوديون إيجالو مع الفريق حتى 31 يناير 2021 قادمًا من صفوف شنجهاي شنهوا الصيني.
وأكدت شبكة بي بي سي في تقرير لها اليوم أن مانشستر يونايتد ليس لديهم خيار أحقية الشراء في صفقة تمديد إعارة أوديون إيجالو.
وأشار الشبكة إلى أن اللاعب أصر على البقاء مع اليونايتد وقبل ناديه الصيني شروط يونايتد لتمديد إعارته .
وخاض إيجالو حتى الآن مع اليونايتد 8 مباريات في كل البطولات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.
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