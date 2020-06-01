جماهير الزمالك تُشيد بفرجاني ساسي بعد موقفه مع النقاز

أشادت جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك، بعد موقفه من حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق.
كان النقاز فسخ عقده مع الزمالك وذلكبعد خلافات مع إدارة النادي بسبب مستحقاته.
وقال النقاز في تصريحاته عبر برنامج تونسي إن رد فعل فرجاني ساسي، لاعبالزمالك الحالي، كان مفاجئًا بالنسبة له، فلم يحاول أن يتحدث معه، أو يدعمه بأي رسالة، رغم كونهما أصدقاء.
جماهير الزمالك أشادت بموقف فرجاني ودعمت قولها بكون ساسي لا يريد التحدث مع النقاز بعد خيانته ورحيله عن الزمالك.
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