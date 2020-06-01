الاتحاد السكندري يقرر عودة سيسيه إلى الزمالك لهذا السبب

قرر نادي الاتحاد إعادة النجم الإيفواري رزاق سيسيه إلى صفوف الزمالك، وذلك بعد انتهاء إعارته مع الفريق السكندري بنهاية الموسم الكروي الجاري، وصرف النظر عن فكرة الحصول على عقده بصفة نهائية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

و برر محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد، قراره بسبب مبالغة نادي الزمالك في المقابل المادي المطلوب من أجل التخلي عن خدمات اللاعب، حيث طلب الحصول على 3 ملايين دولار.

وأكد مصيلحي أنه في حال تمسك

الزمالك بالحصول على هذا المقابل المادي فإن الاتحاد سيصرف نظر عن اللاعب بشكل نهائي ويعيده إلى القلعة البيضاء.

وشدد مصيلحي في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر إحدى القنوات الفضائية أن سيسيه تألق مع الاتحاد وليس الزمالك، ومن حق النادي أن يحصل على حق استمرار اللاعب بين صفوفه.