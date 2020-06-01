اليوم.. لايبزيج ضيفًا على كولن في الدوري الألماني

يحل فريق لايبزيج ضيفًا ثقيلًا على كولن في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الاثنين على ملعب راين إينرجي ستاديون ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدوري الألماني الدرجة الأولى لكرة القدم " البوندسليجا ".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة لايبزيج ضد كولن في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر ، التاسعة والنصف بتوقيت السعودية ، العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات .

وستذاع مباراة كولن ضد لايبزيج عبر قناة beIN Sports HD 1

بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي كما ستقل عبر قناة beIN Sports HD 5 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات .

يدخل لايبزيج المباراة محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 55 نقطة بينما يخوض كولن اللقاء وهو في المركز الحادي عشر بجدول البوندسليجا برصيد 34 نقطة .