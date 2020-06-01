أشاد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بثنائي الريدز محمد صلاح وساديو ماني، وبالمستوى الذي يقدمانه مع القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة.
وأكد كلوب أن اللاعبين القادمين من قارة أفريقيا دائمًا ما تكون وراءهم قصة كفاح كبيرةلا يمكن أن نرى مثلها هنا في إنجلترا.
وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية: "قرأت مقالًا عن تأثير محمد صلاح في العالم العربي، ووجدت أشياءً لا يمكن أن تصدق، انهأمر رائع حقًا".
وتابع: "جميع اللاعبين الأفارقة لديهم هذه القصة التي تقف خلفهم، وذلك يعني أنهم محفزون لأقصى درجة من أجل تحقيق النجاح وإثبات الذات".
واختتم: "إذا نظرت إلى ساديو ماني ورحيله عن منزله، ومحمد صلاح الذي كان يتنقل يومياً لمدة أربع ساعات ونصف من أجل التدريب، ليس لدينا مثل هذه القصص هُنا".
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يتغنى بمحمد صلاح وساديو ماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.