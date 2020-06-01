الحجر الصحي أزمة جديدة أمام عودة الدوري

يمثل اللاعبون الأجانب أزمة للأندية حال صدور قرار رسمي بعودة الدوري الممتاز، والذي توقف قبل شهرين للحد من انتشار فيروس كورونا داخل مصر.

وتعد الأزمة في أن أغلب اللاعبين الأجانب سافروا إلى بلادهم الفترة

الأخيرة، مما يعني أنه في حال عودة الدوري، ستكون هناك صعوبة في حضورهم إلى مصر بسبب توقف الطيران في معظم البلدان .

وحتى إن عاد الطيران للعمل، فإن اللاعبين الأجانب يجب وضعهم في حجر صحي لمدة أسبوعين، بما يعني أنهم لن يشاركوا في فترة إعداد الفرق قبل عودة الدوري، وإن لحقوا بفترة الإعداد سيشاركوا في عدد قليل من التدريبات، مما يعد أزمة واضحة للفرق المشاركة في الدوري الممتاز.