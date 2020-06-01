اتحاد الكرة يقلص إجازة الموظفين المخالطين للدكتور محمود سعد

قرر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تقليص الإجازة التي تم منحها للموظفين المخالطين للدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية، بعدما ثبت إصابته بفيروس بفيروس كورونا وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه تقرر منح الموظفين المخالطين إجازة لمدة أسبوع واحد بدلًا من أسبوعين، بعدما خضعوا للفحوصات والتحاليل المطلوبة وأثبتت عدم إصابتهم بالفيروس. أسبوعين، بعدما خضعوا للفحوصات والتحاليل المطلوبة وأثبتت عدم إصابتهم بالفيروس. وكان الدكتور محمود سعد تم نقله إلى مستشفى السلام الدولي لتلقي العلاج من الفيروس، وتتحسن حالته بشكل واضح خلال الأيام الأخيرة.

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