رياضة | مانشستر يونايتد يعلن تمديد إعارة إيجالو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يعلن تمديد إعارة إيجالو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تمديد إعارة مهاجمه النيجيري الدولي "أوديون إيجالو" حتي يناير القادم من عام 2021.

ونشر النادي خبر الإتفاق مع إيجالو على الموقع الرسمي للنادي اليوم الإثنين، ليبقى النيجري مع الفريق لستة أشهر قادمة.

وانتقل إيجالو لمانشستر يونايتد في يناير الماضي على سبيل الإعارة من نادي شنغهاي شينوا الصيني، حتى يوم 31 مايو الماضي، على أن تنتهي إعارته يوم 31 يناير 2021.

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وكان اللاعب على أعتاب الرحيل لناديه السابق، إلا أن إدارة اليونايتد، بالمشاورة مع النرويجي "أولي جونار سولشاير" قررت الإبقاء على اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأدى عودة الدوري الإنجليزي رسمياً يوم 17 يونيو المقبل للإبقاء على هداف كأس الأمم الأفريقية 2019 في ظل حاجة الشياطين الحمر لجهوده.

وبرز إيجالو في إعارته مع اليونايتد قبل توقف النشاط بسبب انتشار وباء كورونا، حيث سجل 4 أهداف خلال 8 مباريات مع الفريق.