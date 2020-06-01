رياضة | تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

وكشفت تقارير صحفية عن إقتراب الزمالك من حسم صفقة قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بالتعاقد مع نجم أول أغسطس الأنجولى أري بابل لتدعيم خط الهجوم.

وأشارت تقارير صحفية أن مسؤولي القلعة البيضاء توصلوا مع النادي الأنجولى واللاعب لإتفاق شبه رسمي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، مقابل 400 الف دولار سنويًا.

ويملك الأبيض بين صفوفه 7 أجانب، منهم 4 لاعبين بالقائمة الحالية وهم الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كابونجو كاسونجو، بالإضافة إلى المعارين حميد أحداد ومعروف يوسف ورزاق سيسيه.