رياضة | شوبير يكشف تفاصيل جلسة الخطيب مع اللجنة القانونية بالأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:18 مساءً - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف تفاصيل جلسة الخطيب مع اللجنة القانونية بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد الكرة السابق، تفاصيل جلسة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع رئيس اللجنة القانونية بالنادي.

وتحدث شوبير خلال إذاعة "أون سبورت إف إم" قائلاً: "الخطيب يناقش ملف نادي القرن مع رئيس اللجنة، بعد قيام نادي الزمالك بتعليق لافتة جديدة".

وتابع: "الأهلي يدرس التحرك قانونياً، خاصةً وأن الأمر يعد انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية".

واستطرد: "ربما شهد الإجتماع بعض التفاصيل الأخرى، لكنه لم يتم الإعلان عنها من قبل إدارة النادي".

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وحول مصير بطولة الدوري، قال شوبير: "هناك إتجاه لإستئناف كأس مصر، وإلغاء بطولة الدوري هذا الموسم".

وأضاف شوبير مستنكراً: "هل سيؤدي استكمال الكأس لحماية اللاعبين من فيروس كورونا؟".

وأشار: "يتبقى دوراً كاملاً في بطولة الدوري هذا الموسم، وتكرر الأمر خلال الموسم الماضي، الذي انتهى متأخراً بصورة كبيرة".

واختتم: "إتحاد الكرة بصدد عقد إجتماع مع الأندية لحسم الأمر، ويدرس الإتحاد إنهاء البطولة وإعلان الأهلي بطلاً، وهو ما قد يسبب ثورة في بعض الأندية".

يذكر أن بطولة الدوري المصري متوقفة منذ منتصف مارس الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا.