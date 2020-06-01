رياضة | الجبلاية تشدد إجراءاتها مع الموظفين لمواجهة خطر كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الجبلاية تشدد إجراءاتها مع الموظفين لمواجهة خطر كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرض الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، إجراء جديد على موظفين الجبلاية بالمرحلة المقبلة، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد

وقررت اللجنة الخماسية، خضوع جميع الموظفين العاملين فى الجبلاية لتحليل صورة دم، بعدما تبين أن هذا الاختبار الذي يجري عن طريق الدم، قد يستطيع رصد فيروس كورونا في الجسم، في اليوم الأول من إلتقاط العدوى..

وكانت اللجنة الطبية بالجبلاية، أوصت بضرورة إجراء تحاليل على العاملين، حيث يصاب الكثيرون بفيروس كورونا، دون أن تظهر عليهم أي أعراض، مما يجعل نقل العدوى سريعًا.

وتعرض الدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية، مؤخرًا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد مخالطة مجموعة من المدربين العالقين فى الامارات والسعودية.

وكان وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، قد أكد أن الدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية، يستجيب للعلاج وحالته تتحسن باستمرار، مشيرًا إلى أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالجبلاية يتابعون حالته باستمرار بعد نقله لأحد المستشفيات