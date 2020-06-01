رياضة | ماركوس راشفورد يرفض برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ماركوس راشفورد يرفض برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عن فكرة الانتقال إلى برشلونة في عام 2019.

بدأ الأمر في 2018، حينما أبدى راشفور مرونة في الانتقال إلى البارسا، وكان يرتبط آنذاك بعقد مع "الشياطين الحمر" حتى 2020.

Advertisements

وكانت الخطة أن يضغط برشلونة على يونايتد في صيف 2019 للحصول على راشفورد، معتمداً على الانفتاح الذي أبداه الآخير للانتقال إلى كامب نو ووضعه التعاقدي، لكن المهاجم المميز صدم النادي الإسباني بتجديد عقده في أولد ترافورد حتى 2023.

واضطر برشلونة نتيجة لذلك لمواصلة بحثه عن مهاجم بإمكانه، خلافة الأوروجواياني لويس سواريز في الخط الأمامي للفريق، وقد استقر على نجم إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

يذكر أن راشفورد لعب 31 مباراة مع مانشستر منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات، وسجل خلالهم 19 هدفاً، وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.