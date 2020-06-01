رياضة | بلاتر: قهرتني أمريكا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بلاتر: قهرتني أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن استقالته من "فيفا"، التي تقدم بها في عام 2015، جاءت في ظل ضغوط هائلة من السلطات الأمريكية التي كانت تحقق في إدعاءات بالفساد.

قال بلاتر (84 عاماً) في تصريحات لوكالة أنباء كيستون إس.دي.إه السويسرية: "قالوا يجب أن يرحل الرئيس، وفجأة لم يعد "فيفا" منظمة مافيا بالنسبة للعدالة الأمريكية بل ضحية".

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وكان بلاتر رحل عن رئاسة "فيفا" 2 يونيو 2015، بعد أيام من إعادة انتخابه، وذلك بعد اعتقال عدد من مسؤولي "فيفا" في زيوريخ، وفي أكتوبر من العام نفسه، تلقى بلاتر الإيقاف من قبل لجنة القيم بـ"فيفا".

وبعدها، قال بلاتر بشكل متكرر إنه لم يقدم استقالته، ولكن لم يسمح له بخوض انتخابات "فيفا" التالية، وقد واجه انتقادات حادة من قبل الرئيس الحالي، جياني إنفانتينو.

ويعتقد بلاتر الذي كان يترأس "فيفا" منذ عام 1998، أن السلطات السويسرية مهدت طريق إنفانتينو نحو رئاسة "فيفا"، ليصبح كالمستفيد من فضائح "فيفا".