رياضة | غضب في اتحاد اليد بسبب إذاعة مباراة منتخبنا مع مجنسين قطر اول أيام العيد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر غضب في اتحاد اليد بسبب إذاعة مباراة منتخبنا مع مجنسين قطر اول أيام العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من الغضب سادت اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر وأسرة اللعبة الشعبية الثانية التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي معبرة عن غضبها بسبب إذاعة قناة مصرية لمباراة قديمة لم يحالف فيها الحظ منتخبنا في مواجهة منتخب المجنسين "قطر " المدجج بنجوم العالم.

في وقت تجاهلت فيه القناة كل إنجازات كرة اليد المصرية التي توجت بكأس العالم للناشئين واحرزت برونزية العالم للشباب وحقق منتخبنا الاول إنجازات لم يتحقق منذ أكثر من عشرون عاما بحصوله علي المركز الثامن عالميا بعد تخطيه قوي عظمي في العالم ، كما أنه حقق انجازا اخر فريدا من نوعه حينما توج ببطولة إفريقيا لأول مرة في التاريخ بعد خطفها من فك العملاق المنتخب التونسي علي أرضه وبين جماهيره.

وتأهل المنتخب مباشرة الي اولمبياد طوكيو بعدما تلاعب الفراعنة بالاشقاء التوانسة ورفعنا الكاس بفارق مريح من الاهداف تحطمت بسببه صالة رادس المرعبة وشهدت احداث شغب بعدما لم يصدق الجمهور التونسي ما شاهد من تفوق كاسح للفراعنة علي ملعبهم.

وتعجب رئيس الاتحاد المهندس هشام نصر وتساءل عن سر الواقعة وإذاعة مباراة خسر فيها منتخبنا في اجواء احتفالية مع اول ايام عيد الفطر ، ولمصلحة من هذا ؟! ، وكان الأولي الحديث عن التفوق المصري علي كافة الاصعدة القارية والعالمية في وقت حساس تستعد مصر لاستضافة كأس العالم للكبار بمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في التاريخ ، وأشار نصر إلي أن الواقعة تستدعي التحقيق لأنها مستفزه جدا.

وتصدر الإحباط العام بدلا من القاء الضوء علي الانجازات التي يحققها الاتحاد بمساعدة الدولة وتزعمه القارة السمراء بجدارة وتواجده بين الثمانية الكبار عالميا وتتويجه بكأس العالم للناشئين وبرونزية الشباب ، وتسأل الم يكن من الأولي إذاعة مباراة مصر وتونس في المونديال التي تفوق فيها الفراعنة بفارق ٧ اهداف أو إذاعة مصر والمجر ونقل تفوق الفراعنة علي العملاق الأوروبي أو نهائي مونديال الناشئين.

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وتعجب رئيس الاتحاد من التجاهل المتعمد لاتحاد اليد وإنجازاته وأشار إلي القنوات الرياضية استضافت نجوم اعتزلت من قديم الاذل وتجاهلت نجوم منتخبنا الوطني رغم أننا نمتلك ترسانه من افضل اللاعبين في العالم ، ومنهم علي سبيل المثال احمد هشام احسن لاعب في العالم في مونديال الناشئين ، وزميله حسن قداح هداف كأس العالم ، وثالثهم عبد الرحمن حميد

أحسن حارس مرمي في العالم.

ومن الكبار علي مستوي القارة السمراء : يحيي الدرع افضل لاعب في افريقيا ، و يحيي خالد احسن مدافع ايمن ، وعلي زين افضل مدافع ايسر ، بالإضافة إلي الانجاز الأخير الذي حققه محمد سند لاعب نيم الفرنسي بحصوله علي لقب أفضل جناح ايمن في الدوري الفرنسي ..

وأشار إلي أن كل هؤلاء من نجوم كرة اليد وغيرهم لم ينالوا حظهم من الاهتمام الإعلامي رغم حفر أسمائهم بحروف من ذهب بين الكبار ورفعهم علم مصر علي منصات التتويج وهم علي الصعيد الأخلاقي حدث ولا حرج فهم من افضل النماذج ..

وعلي صعيد آخر أكد المهندس هشام نصر أن الاستعدادات للمونديال المقرر إقامته يناير المقبل مستمرة وأن الدولة لا تتدخر وسعا مع اجل انهاء المنشاءات والملاعب استعدادا للكأس العالم ..

وأشار إلي أن الملاعب ستسلم في موعدها باذن الله رغم الظروف القاسية التي نواجهها بسبب وباء كورونا الذي ضرب العالم أجمع ومع ذلك الاستعدادات مستمرة بخطوات ثابته ويتابع رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفي التطورات تقريبا بشكل يومي.