رياضة | أجايي يكشف مسيرته الكروية قبل الانتقال للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أجايي يكشف مسيرته الكروية قبل الانتقال للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المهاجم النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن رحلته مع الكرة حتي الوصول للمارد الأحمر.

وكشف النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بداياته داخل الساحرة المستديرة والدور الهام الذي لعب والده من أجل دخوله الملاعب وبدأ مسيرته الكروية.

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وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "عندما كنت صغيرًا كنت عاشقًا لكرة القدم بفضل والدي الذي كان يحبها هو الأخر، فدائما كان يصطحبني لمشاهدة المباريات من مدرجات الاستاد، وعندما أصبحت لاعبًا كان يحرص دائما على مشاهدتي يوميًا في التدريبات لمساندتي ودعمي"

وتابع: "بدأت في أكاديمية "ليونز 36" للناشئين، وبعدها انتقلت إلى نادي "جونيور بنك"، بعد كدة انتقلت إلى نادي "شوتنج ستارز"، ثم بعدها احترفت في الدوري التونسي وأخيرًا استقريت في صفوف النادي الأهلي".