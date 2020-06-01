رياضة | جونيور أجاي يكشف عن الدوري الأقوي المصري أم التونسي والمركز المفضل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر جونيور أجاي يكشف عن الدوري الأقوي المصري أم التونسي والمركز المفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جونيور أجاي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الفارق بين مستوي بطولتي الدوري المصري والتونسي وعن مركزه المفضل فى الملعب.

قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مركزه الأساسي في وسط الملعب إلا أنه انتقل للعب بعد ذلك في مركز رأس الحربة.

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وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "بداياتي وأنا ناشئ، كنت بلعب في وسط الملعب، ثم انتقلت إلى فريق "شوتنج ساترز" ولعبت في مركز رأس الحربة، وعندما وقعت للصفاقسي ، المدرب طلب تغيير مركزي لأكون (وينج) للاستفادة".

وتابع: "الدوري المصري أصعب من التونسي وهناك فروق كبيرة بينهم، في التونسي هناك لاعبين مميزين، ولكن أول مرة وصلت مصر، كنت جالسًا على دكة بدلاء الأهلي وقولت لنفسي هل هتقدر تلعب في هذا الدوري، فالأداء كان قوي جدا واللاعبين في غاية السرعة ولديهم لياقة بدنية كبيرة".