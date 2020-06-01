رياضة | وكيل لاعبين يعرض مهاجم برازيلي على الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل لاعبين يعرض مهاجم برازيلي على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض مهاجم برازيلي على نادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق الأبيض بالموسم القادم.

ورشح أحد وكلاء اللاعبين على نادي الزمالك التعاقد مع البرازيلي كايو رينجل مهاجم نادي فيروفياريا البرازيلي في الصيف القادم.

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وطلب مسئولو الزمالك الحصول على شرائط تسجيلية لكايو لمتابعته وعرضها على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لحسم موقفه سواء بإنضمامه للأبيض من عدمه.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد أكد أكثر من مرة أنه يبحث عن التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز في سوق الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق وليكون بديل لمصطفى محمد مهاجم الفريق.