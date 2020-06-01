رياضة | النصر السعودي يطالب مدربه بحسم مصير اللاعبين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر النصر السعودي يطالب مدربه بحسم مصير اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلمت إدارة نادي النصر السعودي، مدرب الفريق، البرتغالي روي فيتوريا، أسماء اللاعبين المعارين والصاعدين، للبت في مستقبلهم.

يبلغ عدد اللاعبين 28 لاعباً، بواقع 15 لاعباً معاراً، و13 لاعباً صاعداً.

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وأكدت صحيفة الرياضية السعودية على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، نقلاً عن مصادر خاصة لم تكشف هويتها تلقي فيتوريا أسماء اللاعبين خلال تواصل مع الإدارة، وأن الإدارة طلبت من المدرب حسم مصير هؤلاء اللاعبين تمهيداً لوضع قائمة الفريق للموسم المقبل.

ويتيح النادي أمام البرتغالي، المتواجد حالياً في بلاده، خياري الإعارة أو المخالصة النهائية، عند الحكم على اللاعبين 28.

ويبرز من المعارين صالح آل عباس "أبها"، وعبد الله العويشير "الشباب"، وسامي النجعي "ضمك"، وخالد الدبيش "العدالة"، وفرج الغشيان "القادسية"، وراكان الشملان "الوحدة".