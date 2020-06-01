رياضة | مهاجم الزمالك على أعتاب العودة لوادي دجلة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مهاجم الزمالك على أعتاب العودة لوادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية اليوم، اقتراب أحد مهاجمي نادي الزمالك من الرحيل عن الفريق، بحلول فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت مصادر مقربة من النادي الأبيض، أن مهاجم الفريق "عمر السعيد" سيغدر الفريق على الأرجح، خلال الصيف المقبل.
وأضافت المصادر، أن عمر السعيد يقترب من العودة لنادي وادي دجلة، عقب خروجه من حسابات مديره الفني "باتريس كارتيرون" والذي يعتمد بشكل كلي على نجم الفريق "مصطفى محمد".
وسينتظر السعيد حسم قراره النهائي من قبل مجلس إدارة الفريق، والتي ستقرر مصيره إما بالبيع أو الإعارة.
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ذكرت مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي الأبيض أصبح قاب قوسين أوأدنى من ضم نجم تونسي جيد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأصبح الزمالك على مقربة من ضم الظهير الأيمن التونسي "حمزة المثلوثي" لاعب النادي الرياضي الصفاقسي، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت المصادر، أن المثلوثي وافق على الإنضمام للزمالك خلال الموسم المقبل، ليشغل مركز الظهير الأيمن بالقلعة البيضاء.
وسينضم صاحب الـ27 عاماً للزمالك في صفقة انتقال حر، بسبب انتهاء عقده مع الناديالصفاقسي بنهاية الموسم الجاري.
ومن المنتظر أن يحسم مسؤلو الزمالك الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تشير التقارير لاتفاق إدارة الزمالك على كافة البنود الشخصية والتفاصيل المالية مع اللاعب.
وكان اللاعب على وشك التوقيع لنادي الترجي التونسي، إلا أن الزمالك كثف مفاوضاته مع اللاعب، الذي يفضل الانتقال للزمالك.
ويعاني نادي الزمالك من أزمة في مركز الظهير الأيمن، عقب رحيل التونسي "حمدي النقاز" عن النادي في شهر أكتوبر الماضي، بسبب خلافات مالية مع إدارة الفريق.