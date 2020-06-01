رياضة | كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي؟

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استطاع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في فترة زمنية قصيرة، أن يصبح واحد من أبرز نجوم الكرة العالمية خلال الفترة الحالية، وأفضل محترف مصري في التاريخ، بفضل ما حققه من إنجازات ونجاحات خلال رحلته الاحترافية في أوروبا.
ونشرت صحيفة "إندبندنت" ذائعة الصيت في بريطانيا تقرير مطول بعنوان: " كيف أصبح صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الإنجليزي"، ترصد فيه رحلة الفرعون المصري محمد صلاح من قريته "نجريج" في محافظة الغربة وحتي وصوله للعالمية مع ليفربول الإنجليزي.
واستعانت الصحيفة في تقريرها عن "صلاح"، بمقتطفات من كتاب "صنع في إفريقيا.. تاريخ اللاعبين الأفارقة في كرة القدم الإنجليزية"، كما نشرت تصريحات لبعض من عاصروا رحلة الفرعون نحو النجومية سواء من المدربين السابقين أو أهالي قريته.
مكتشف "صلاح" يوضح دوره في وصول "الفرعون المصري" للعالمية:
تضمن تقرير الصحيفة الإنجليزية الشهيرة تصريحات لـ سعيد الشيشيني مدرب محمد صلاح السابق ومكتشفه، والذي أكده أن لعب دورًا رئيسيًا فيما وصل إليه اللاعب الآن، حيث كان أول من أشركه في مركز "الجناح الأيمن" لوجود عدد كبير من اللاعبين في مركزه الأساسي وقتها الظهير الأيسر، ليتألق ويصبح أحد أفضل اللاعبين في هذا المركز فيما بعد، وتحدث المدرب عن محطات في حياة "صلاح" بداية من المقاولون وحتي الاحتراف في أوروبا ونجاحه حاليا مع ليفربول الإنجليزي.
عمدة نجريح يوضح سر موهبة محمد صلاح:
أبرزت الصحيفة تصريحات عمدة "نجريج" مسقط رأس محمد صلاح والذي أكد أن نجم ليفربول اكتسب موهبته وحبه لكرة القدم من والده وأعمامه الذين لعبوا الكرة في مركز شباب القرية في الثمانينات والتسعينات أي أنه ينحدر من عائلة كروية.
أهالي قرية "نجريج" يوضح سر نجاح محمد صلاح:
وأكد أهالي قرية "نجريج" أن السر وراء تألق ونجاح محمد صلاح في رحلته الاحترافية في أوروبا يرجع إلي الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها نجم الفراعنة، بالإضافة للتركيز والإصرار والعزيمة الكبيرة ورغبته في النجاح الدائم في كل محطات حياته.
وكان "صلاح" دائمًا مساند وداعم لقريته وأهله حيث تبرع للعديد من المشروعات الخيرية لخدمة أهالي قريته ومنها انشاء معهد ديني للفتيات، وشراء أجهزة طبية وتطوير المدرسة التي تحمل إسمه، بالإضافة للتبرع لمشروع الصرف الصحي، وغيرها من التبرعات لأهل بلدته الذي يدين لهم بالفضل في مساندته خلال السنوات الماضية حتي وصوله لما عليه الآن.
رحلة محمد صلاح من المقاولون العرب إلي العالمية:
بداية محمد صلاح الحقيقية في كرة القدم كانت مع المقاولون العرب، حيث تألق ولفت إليه الأنظار بشدة، ليتعاقد معه بازل السويسري، وحقق معه نجاحًا باهرًا وأرقامًا مميزة وحصد معه بعض البطولات، وانتقل منه إلي تشيلسي الإنجليزي لكنه لم يحصل على فرصة للمشاركة ليرحل سريعًا إلي نادي فيورنتينا على سبيل الإعارة، ومنه انتقل إلي روما الإيطالي.
بعد تألقه مع روما انتقل "صلاح" إلي نادي ليفربول الإنجليزي، واستطاع خلال سنوات قليلة أن يسجل اسمه بحروف من ذهب في سجل تاريخ النادي كواحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الريدز بفضل الأرقام القياسية التي حققها مع الفريق، ونجح في التتويج بـ3 بطولات مع الليفر هي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي ولا يزال أمامه الفرصة لتحقيق المزيد من النجاحات معه.