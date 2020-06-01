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رياضة | رونالدو: محمد صلاح من أفضل خمس لاعبين في العالم

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رونالدو: محمد صلاح من أفضل خمس لاعبين في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البرازيلي رونالدو نازاريو، مهاجم نادي الإسباني السابق، عن أفضل خمس لاعبين في العالم.

 

وقال الظاهرة رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسباني:" أستمتع بلعب محمد صلاح كثيرا، ويعد واحد من أفضل خمس لاعبين في العالم".

 

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وتابع:" احب رؤية محمد صلاح كثيراً خلال المباريات التي يلعبها".

 

وأتم:" يبقى الأفضل في العالم، وأن صلاح ونيمار وهازارد ومبابي من النجوم الكبار حاليا".

 

وحصل محمد صلاح على لقب هداف لمدة موسمين متتاليين مع ، بالإضافة إلى تحقيقه لقب والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وقريب من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي رفقة الريدز.

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