شكرا لقرائتكم خبر عن جونيور أجايي: أتمنى ملاقاة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب جونيور أجايي، المهاجم النيجيري في صفوف الأهلي، عن أمله في مواجهة الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي بالبطولة، فيما يواجه الزمالك فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

وقال «أجايي»، في تصريحات على قناة النهار: «أتمنى ملاقاة الزمالك في النهائي، ستكون مباراة جيدة وقوية للفريقين»، مشددًا على صعوبة المواجهة أمام الوداد المغربي في نصف النهائي، خاصة تلك المباراة التي ستقام على ملعب المنافس.

وأضاف «أجايي»: «جمهور الوداد قوي وكبير، لكن هذه المباريات تكون مميزة، كما أننا نعرفهم ونعرف طريقة لعبهم».