شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي: الأهلي ضمن أكثر الأندية تتويجا بالبطولات في العالم.. لا يوجد شئ لم يحققه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتواجد في صفوف القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه يتمنى تحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال «أجايي»، في تصريحات على قناة النهار: «عندما ننظر إلى نجاحات وبطولات جمع فرق العالم، ونركز على أكثر 5 أندية من حيث عدد البطولات، سنجد الأهلي ضمن أول 3 أندية، وهذا إنجاز كبير للنادي وللاعبين».

وأضاف: «أتحدث مع نفسي وكذلك مع أصدقائي، وأقول إنه لا يوجد شئ ممكن أحققه في الأهلي لم يتحقق من قبل».

وتابع «أحيانا أحفز نفسي عندما أسجل 3 أهداف في بطولة كإنجاز بالنسبة لي، لكن أجد أن آخرين حققوا هذا الرقم».

وقال «أجايي» إنه كان يحلم باللعب في الأهلي منذ الطفولة، وأن زميله على معلول، الظهير الأيسر التونسي، كان زميله أيضًا في الصفاقسي، هو من نصحه بالتوقيع للأهلي، وأكد له أنه سيكون لاعب عظيم في الفريق الأحمر.

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