شكرا لقرائتكم المقاولون يستأنف تعقيم منشآته لمواجهة كورونا قبل عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل نادي المقاولون العرب حملة التطهير والتعقيم لمؤسسات النادي لمواجهة فيروس كورونا في قلعة ذئاب الجبل، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي منتصف يونيو الجاري وفقاً لما أكده مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على فريق الكرة في تصريحات خاصة، أن النادي يقوم بحملات تعقيم داخلية لتطهيره من أي فيروسات، مشيراً إلى أنه في حالة عودة النشاط ستضع الدولة مجموعة من الضوابط والقواعد المعلنة والمفروضة على الجميع مضيفاً أن الفترة المقبلة ستشهد تفسيراً أكبر لتلك الاجراءات من جانب الدولة.

في سياق متصل، أكد محمد عادل أن قرار عودة دوري المصري من جديد ليس للأندية دخل في اتخاذه نهائيًا، مشيراً إلي أن تكاليف الإجراءات الاحترازية المطلوبة لعودة النشاط من الصعب على أي نادي أن يتحملها، موضحاً أن إدارة المقاولون كانت من أكبر المتحمسين لعودة الدوري من جديد ولكن الأمور الآن أصبحت صعبة للغاية، التوقف بات طويلًا جدًا والمبالغ المطلوبة للعودة كبيرة للغاية.

وقال عادل في تصريحات تليفزيونية : "عودة الدوري ليس قرار الأندية بل قرار الدولة فقط، ورأينا أن العودة حاليًا في ظل الأرقام الحالية للإصابات والتكاليف التي تخص الإجراءات الإحترازية أصبحت صعبة جدًا".

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وأضاف: "إذا كانت الدولة ستتحمل هذه التكاليف، فلماذا نغامر بهذه المبالغ الكبيرة في موسم قد ينتهي بأي وقت ولا نستفيد منها للموسم المقبل".

وكان أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى السابق، قد أكد أن بطولة كأس مصر لن يتم إلغاؤها فى الموسم الجارى، رغم فترة التوقف الطويلة التى بدأت منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وغموض مصير الموسم بأكمله بما فى ذلك مسابقة الدورى العام، واستشهد شوبير بتصريحات محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والذى أكد أن مباريات الكأس لا تمثل عبئاً على جدول المسابقات، خاصة أن المباريات المتبقية من عمر المسابقة معدودة.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.