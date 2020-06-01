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خزينة الأهلى تنتظر الانتعاش بـ350 مليون جنيه

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جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو النادي الأهلي صرف شيكات تقدر قيمتها بـ350 مليون جنيه،  وهي عبارة عن قيمة العضويات الجديدة التي أبرمها النادي خلال الفترة الماضية في فروع النادي الثلاثة الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة لمدة مدة طلب العضويات الجديدة بنفس الأسعار القديمة، ويناقش محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، التصور المالى للمرحلة المقبلة مع خالد الدرندلى أمين الصندوق خلال اجتماعهما قبل العرض على مجلس الإدارة فى اجتماعه غداً الثلاثاء، للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بحركة السيولة  وكذلك الالتزامات المطلوبة من النادى للوفاء باحتياجات قطاعاته المختلفة فى الفروع الثلاثة.

 

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وناقش مجلس الأهلي فى اجتماعه الأخير بعض المشروعات الإلكترونية والتى يمكن من خلالها زيادة موارد النادى، خاصة أن توقف النشاط الرياضى بسبب فيروس جمد التدفقات المالية فى المؤسسات .

 

ورفض مجلس الأهلى السير فى نفس الطريق الذى سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا، وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم، وقرر المجلس الأهلاوى البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الالتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين وصرفها كاملة فى مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية فى هذه الظروف الصعبة.

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