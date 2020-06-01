شكرا لقرائتكم شوبير: ازاى فى أندية عاوزة تلغى الدورى وتلعب الكأس؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق سؤالا للأندية التى تطالب بإلغاء بطولة الدوري هذا الموسم عبر برنامجه "مع شوبير" عبر أذاعة أون سبورت ، وقال شوبير : " ازاى فى أندية عايزة تلغى الدوري وموافقة تكمل بطولة كأس مصر ، بأى منطق نقول خايفين نكمل بطولة الدوري عشان كورونا بس موافقين نكمل بطولة الكأس" وأضاف شوبير ساخراً : " حاسس أنهم عايزين يكملوا بطولة الكأس على الطريقة الالمانية إنما الدوري مينفعش".

وتابع حارس مرمى الاهلى الاسبق : "مش فارق معايا مين يفوز بالدوري الأهم يكون فى نظام نسير وفقه ، لجنة المسابقات مظلومة دايما فى كل عهود اتحاد الكرة ، ولو كنا بنلعب بدون تأجيلات كان دلوقتى أمامنا عدد قليل من المباريات وليس دور ثانى بالكامل يتطلب وقت طويل لإقامة مبارياته".

ويضيف شوبير : " اتحاد الكرة دلوقتى يناقش موضوع الجدارة بناء على اقتراح من أحد أعضاء المجلس لتحديد بطل الدوري".

ويعد النادى الأهلى متصدر جدول الترتيب هو أكثر الفرق الخاسرة من قرار إيقاف النشاط الكروى، بعدما بدأ موسمًا متميزًا على كافة الأصعدة ، وكانت أمام الأهلى ومدربه السويسرى رينيه فايلر فرصة ذهبية لتحطيم عدد من الأرقام القياسية، التي قد يفشل في تحقيقها حال تم إلغاء النشاط الكروي بشكل نهائي هذا الموسم، أو حتى عند عودته منتصف يونيو الجارى، حيث ستكون لياقة معظم لاعبيه تراجعت.

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ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثاني بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.

على الجانب الأخر يعد فريق الزمالك من الأندية التى تبحث عن استغلال فترة تجميد النشاط الرياضي في مصر، لترتيب الأوراق فرغم أن الفارس الأبيض نجح في شهر فبراير الماضي في خطف بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي بنتيجة 3/1، ثم الفوز بلقب كأس السوبر المصري في الإمارات أمام منافسه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، إلا أنه ابتعد عن المنافسة على قمة الدورى.

وتعتبر فترة التوقف بمثابة راحة للاعبى الأبيض من المشاركات المتتالية إلى جانب إعادة ترتيب الأوراق في البطولة المحلية، وابتعد الزمالك عن المنافسة على المركز الأول، وتراجع إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بفارق وصل إلى 18 نقطة واضحة أمام منافسه المارد الأحمر

وتسبب التخبط الفني الذي عاشه الزمالك في بداية الموسم تحت قيادة المدرب الصربي “ميتشو” في الخسارة أمام إنبي وطلائع الجيش، والتعادل مع سموحة والإنتاج الحربي، ليبدأ الفريق فترة جديدة شهدت تحقيق البطولات تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون