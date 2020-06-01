موتو جي بي: جائزة اليابان تنضم الى السباقات الملغاة بسبب فيروس كورونا

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باريس (أ ف ب) - انضمت جائزة اليابان الكبرى للدراجات النارية الى السباقات التي ألغيت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما أعلن الإثنين الاتحاد الدولي.

وقال الاتحاد الدولي "فيم" في بيان إن "وباء +كوفيد-19+ الحالي أجبرنا على إلغاء الحدث الذي كان من المقرر إقامته بين 16 و18 تشرين الأول/أكتوبر على حلبة +توين رينغ+ في في موتيجي".

وستكون المرة الأولى منذ عام 1986 التي تغيب فيها هذه الجائزة عن روزنامة بطولة العالم للدراجات النارية، ما يشكل ضربة للبطولة لاسيما أنها تضم ثلاثة فرق كبيرة من اليابان، هي هوندا وياماها وسوزوكي، بحسب ما أفاد كارميلو إزبيليتا، الرئيس التنفيذي لشركة "دورنا سبورتس" المروجة لبطولة العالم.

ويأتي الإعلان عن إلغاء جائزة اليابان بعد أربعة أيام فقط من قرار مماثل بشأن جائزتي المملكة المتحدة وأستراليا اللتين كانتا مقررتين في الأسبوع الأخير من آب/أغسطس و25 تشرين الأول/أكتوبر تواليا.

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وأشار الاتحاد الى ان السباق البريطاني سيغيب عن بطولة العالم "للمرة الأولى منذ أكثر من 70 عاما".

وأدى وباء "كوفيد-19" الى تجميد مختلف النشاطات الرياضية حول العالم اعتبارا من آذار/مارس الماضي.

وتأثر جدول بطولة الدراجات النارية بشكل كبير بتفشي الفيروس، اذ أقيمت منافسات فئتي موتو 2 وموتو 3 فقط ضمن المرحلة الأولى من البطولة على حلبة لوسيل في قطر، ولم تتم إقامة أي سباق منذ ذلك الحين.

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