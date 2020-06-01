بطولة إسبانيا: الاستئناف بدربي إشبيلية ونهاية الموسم في 19 يوليو

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مدريد: أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد أن منافسات الدوري المعلقة منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ستستأنف في 11 يونيو الحالي بدربي إشبيلية وستنتهي في 19 يوليو المقبل.
وتنطلق المرحلة الـ28 الخميس 11 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (20,00 ت غ) بدربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس. ويحل برشلونة المتصدر ضيفا على ريال مايوركا في 13يونيو، على أن يستضيف مطارده المباشر ريال مدريد في اليوم التالي إيبار.
تنطلق المرحلة الـ29 في 15 يونيو وتنتهي في 18 منه، ويستضيف خلالها برشلونة ليغانيس في 16 منه، وريال مدريد فالنسيا بعد يومين.
وكشفت الرابطة عن برنامج المرحلتين 28 و29 فقط، علما بأنها قررت إقامة مرحلتين كل أسبوع حتى نهاية الموسم التي حددتها في 19 يوليو.
وقال رسئيس الرابطة خافيير تيباس في تصريح لقناة "موفيستار بلوس": "نريد أن ينطلق الموسم المقبل في 12 سبتمبر".
أضاف "لقد وضعنا البرنامج لمنح كل فريق ما لا يقل عن 72 ساعة من الراحة بين مباراتين (...) سنقوم بتحديث البرنامج بعد كل مرحلتين من أجل الأخذ بعين الاعتبار الأجواء المناخية التي يكشف عنها مرة كل أسبوعين". ويتصدر برشلونة الدوري بفارق نقطتين عن ريال مدريد.
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