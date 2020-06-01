ضوء أخضر لإقامة جائزة بريطانيا الكبرى بفضل إعفاء الحجر الصحي

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لندن: ذكرت شبكة "بي بي سي" الأحد أن الحكومة البريطانية ستعفي الرياضيين ذوي المستوى العالي من الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما والمفروض على المسافرين القادمين إلى بريطانيا، ما يسمح بإقامة سباقين على حلبة سيلفرستون ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن سباق جائزة بريطانيا الكبرى سيقام مرتين هذا الموسم، يومي 2 و9 آب/أغسطس.

وقال متحدث باسم الفورمولا واحد لـ"بي بي سي": نرحب بجهود الحكومة من أجل السماح باستمرار الأنشطة الرياضية الاحترافية ودعمها لاستئناف بطولتنا".

واضاف "سنواصل الحوار الوثيق مع السلطات في الاسابيع المقبلة في وقت نستعد فيه لاستئناف بطولتنا خلال الاسبوع الاول من تموز/يوليو".

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وكانت إقامة المرحلة البريطانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد مهددة بسبب إجراء الحجر الصحي الذي يهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المشتجد. وسيتم تنفيذ هذا الإجراء اعتبارا من الثامن من حزيران/يونيو الحالي.

وكان من المقرر ان تنطلق بطولة 2020 منتصف آذار/مارس، لكن تبعات فيروس كورونا المستجد حالت دون ذلك. ولقيت السباقات العشرة الأولى التي كانت مقررة هذا الموسم، مصير الإلغاء أو التأجيل الى موعد غير محدد.

ويأمل منظمو بطولة العالم في إطلاق الموسم من على حلبة ريد بول رينغ النمسوية، من خلال إقامة سباقين متتاليين يومي 5 و12 تموز/يوليو.

