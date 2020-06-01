شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى بطلا للدوري المرة السادسة فى تاريخه رغم الخسارة من القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 1 يونيو 1956، توج النادى الأهلى بطلا للدورى للمرة السادسة فى تاريخه رغم عودته خاسرًا من الإسماعيلية أمام القناة بهدفين دون رد سجلهما محمد عبدالله فى أول سبع دقائق، كما تصدى عادل هيكل لضربة جزاء سددها الزرقاني، ليتوقف رصيد الأهلى عند 28 نقطة، ورفع القناة رصيده إلى 26 نقطة حسم بها المركز الثالث.

وضمت قائمة الأهلى المتوجة باللقب السادس كلا من: عبدالجليل حميدة، عادل هيكل، طلعت عبدالحميد، منير "ميمي" عبدالحميد، رضا عبدالحميد، سيد عثمان، عبدالعزيز همامي، ماجد مدكور، طارق سليم، عبداللطيف تامر، السودانى سليمان فارس، رفعت الفناجيلي، حلمى أبوالمعاطي، عبدالوهاب سليم، وجيه مصطفي، شريف الزهيري، فتحى خطاب، سيد صالح، السيد عطية توتو، أحمد مكاوي، صالح سليم، أنور عاشور، عدلى الوراقى، عباس لبيب، شريف الجندي، محمد موسى الزنجبيري، فوزى جمعة، محمد السيد، مراد نديم، فاروق التركي، محمود الجوهري، عبدالحفيظ، مهني.

وفى المنصورة فجر فريقها الهابط كبرى مفاجآت المسابقة وتعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، ليبقى درع البطولة رسميا فى الجزيرة للعام السادس على التوالي.

تقدم البندارى للمنصورة قبل نهاية المباراة بربع ساعة، وأدرك علاء الحامولى التعادل فى الدقيقة الأخيرة ليرفع الزمالك رصيده إلى 27 نقطة مهدرا فرصة ملاقاة الأهلى فى مواجهة فاصلة لتحديد البطل.

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وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.