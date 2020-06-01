شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب فنية تدفع الزمالك لعدم التفريط في أشرف بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض نادى الزمالك كل العروض المقدمة للاعبه المغربى أشرف بن شرقي، بعد المستوى المتميز الذى يقدمه اللاعب منذ انضمامه للقلعة البيضاء. ويبدو بن شرقى حائرا خلال الوقت الحالي، بعد تلقيه عروضًا تركية ويونانية، التى ترغب فى ضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بين رغبته فى العودة إلى أوروبا، أو الاستمرار مع نادى الزمالك، الذى تألق معه بشكل كبير.

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وسبق لأشرف بن شرقى الاحترف فى أوروبا بصفوف فريق لانس الفرنسي، حيث تمت إعارته من نادى الهلال السعودي، قبل انتقاله إلى الزمالك، مطلع الموسم الحالي.

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ومن المقرر أن يحسم أشرف بن شرقى مستقبله رفقة وكيل أعماله خلال الفترة المقبلة، بعد زوال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وينتظر بن شرقى العودة إلى القاهرة، من أجل مناقشة العروض التى وصلته مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وحسم مسألة احترافه من عدمها.

وانضم أشرف بن شرقى خلال صيف 2019 قادمًا من الهلال السعودي، حيث نجح فى التتويج مع الفريق الأبيض ببطولة كأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري.

ورغم كل العروض التى انهالت على اللاعب المغربى هذا الموسم، يتمسك الزمالك بخدماته لاعبه لعدة أسباب فنية نستعرضها فى التقرير التالي: