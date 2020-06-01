شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُخضع جميع الموظفين لتحليل دم للكشف عن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة إخضاع جميع الموظفين العاملين فى الجبلاية لتحليل صورة دم، بعدما تبين أن هذا الاختبار الذى يجرى عن طريق الدم قد يستطيع رصد فيروس كورونا فى الجسم، خلال الساعات والأربع والعشرين الأولى من التقاط العدوى، وبناءً على توصية من اللجنة الطبية بالجبلاية، حيث يصاب الكثيرون بفيروس كورونا دون أن تظهر عليهم أى أعراض، أو أنهم يمرضون بعد أسبوع أو أكثر، وهو ما يجعلهم ينقلون العدوى إلى آخرين دون أن يعرفوا.

يأتى هذا الإجراء من جانب اتحاد الكرة بعد إصابة الدكتور محمود سعد المدير الفنى للجبلاية بفيروس كورونا المستجد بعد مخالطة مجموعة من المدربين العالقين فى الإمارات والسعودية، وأكد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الدكتور محمود سعد، المدير الفنى للجبلاية، يستجيب للعلاج وحالته تتحسن باستمرار، مشيرا إلى أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالجبلاية يتابعون حالته باستمرار بعد نقله لأحد المستشفيات، وكشف مسئولو اتحاد الكرة فى وقت سابق، أن نتائج التحاليل التى أجريت للدكتور محمود سعد جاءت إيجابية لإصابته بفيروس كورونا، وذلك فى أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن، ويخضع محمود سعد لبروتوكول العلاج حاليا مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا فى مواجهة الفيروس.

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وأكد وليد العطار أن إصابة المدير الفنى رغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة إجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، واتحاد كرة القدم إذ يعلن ذلك فإنه يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء على الدكتور محمود سعد وجميع مصابى الفيروس اللعين وأن يحفظ بلادنا وأبناء شعبنا من كل سوء.

وحرص أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على الاطمئنان على محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، بعد إجرائه اختبار فيروس كورونا للاشتباه فى إصابته لتعرضه لوعكة صحية، كما أرسل شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى رسالة للاطمئنان على صحة محمود سعد.