شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهاجم زكي عبدالفتاح ويهدد بالمستندات في قضية نادي القرن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثارت تصريحات زكي عبدالفتاح، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق، حفيظة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بخصوص أحقية النادي الأهلي في لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا.

كان زكي عبدالفتاح، قد قال خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي، هانى حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن النادي الأهلى حصل على لقب نادي القرن، مثل نظيره ريال مدريد، عن طريق معايير خاصة، مشددا على أن سبب اشتعال الأزمة في الوقت الحالى هو رغبة مرتضى منصور في الظهور أمام الجماهير بالمدافع عن حقوق الزمالك التي أهدرت بسبب الرؤساء السابقين للقلعة البيضاء.

و أعرب رئيس نادي الزمالك، عن استيائه الشديد من تصريحات زكي عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفيه مؤكدا: «أرفض اقحام اسمي وتركي آل الشيخ، في أي أزمات غير حقيقية».

وقال مرتضى منصور، إن القلعة البيضاء تعمل حاليا على إعداد ملف ستتقدم به للمحكمة الرياضة خلال إسبوعين على الأكثر.

وأضاف مرتضى منصور أن النادي الأهلى ليس طرفا في أزمة نادي القرن، ولكن الزمالك يرى إنه صاحب حق ويسعي للحصول عليه.

كما أوضح مرتضى منصور، أن الزمالك حصل على مستندات تؤكد أحقية الفارس الأبيض بلقب نادي القرن، وستم تقديمها للمحكمة الرياضة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الزمالك لم يكن يستطيع الحصول على أي أوراق من داخل الاتحاد الفريقي، نظرا لوجود عيسي حياتو، ومصطفي فهمي ونجله الراحل عمرو فهمي.

وحذر رئيس الزمالك أعضاء مجلس إدارة النادي الأبيض من التعليق بأي صورة على الأزمة المثارة حالياً بين تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومسؤولي الأهلي.

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وطالب مرتضى منصور أعضاء مجلس الزمالك بعدم كتابة أي شيء في هذا الشأن من قريب أو بعيد عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يدخل النادي الأبيض طرفًا في الأزمة.

وشدد رئيس الزمالك،على أعضاء مجلسه على ضرورة الالتزام بتعليماته في هذا الأمر، خاصة أن الأزمة لا تخص الزمالك نهائياً.

وقام مرتضى منصور بالتجاوز والانفعال على مدرب حراس مرمى المنتخب الاسبق، مما اضطر مقدم البرنامج هاني حتوت إلى قطع المكالمة ورفض التجاوز في حق ضيفه بالبرنامج.