شكرا لقرائتكم خبر عن زكي عبدالفتاح: الأهلي نادي القرن.. و«مرتضى» سبب اشتعال الأزمة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال زكي عبدالفتاح، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق، إن النادي الأهلى هو الأحق بالتتويج بلقب نادي القرن العشرين في القارة الأفريقية.

وأضاف زكي عبدالفتاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي، هانى حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن النادي الأهلى حصل على لقب نادي القرن، مثل نظيره ريال مدريد، عن طريق معايير خاصة، مشددا إن سبب اشتعال الأزمة في الوقت الحالى هو رغبة مرتضى منصور في الظهور أمام الجماهير بالمدافع عن حقوق الزمالك التي أهدرت بسبب الرؤساء السابقين للقلعة البيضاء.

كما أعلن زكي عبدالفتاح، رغبته في استكمال الدورى المصري في أي وقت تراه الحكومة مناسبا، مؤكدا على رفضه الغاء الموسم الحالى.

وأتم حديثه قائلا :«على تركي أل الشيخ، أن يراجع حساباته في طريقة تعامله مع إدارة الأهلى، ولايصح أن يهاجمها حينما ترفض تنفيذ مطالبه».

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