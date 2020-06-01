شكرا لقرائتكم 3 ارقام خاصة تضع فادي فريد على رادار الأندية في الميركاتو الصيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل فادي فريد مهاجم نادي أسوان على رادار الكثير من الأندية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ولعل أبرزها المقاولون العرب والنادي الإسماعيلي، بعد تألقه في النصف موسم الذي تم خوضه قبل فترة التوقف الحالية، والتي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حرصاً على سلامة اللاعبين ومنعاً لتفشي الفيروس.

فادي فريد أتيحت له الفرصة للمشاركة مع الفريق الأسواني بعدما تعرض ثنائي الخط الهجومي لتماسيح النيل، أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكري، لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة خلال المباريات الأولى من الموسم، ليعتمد مجدي عبد العاطي على فادي فريد المنضم للفريق الأسواني بعد رحيله عن الأهلي بسب إلغاء مسابقتي 97 و 98.

فادي فريد شارك مع أسوان خلال الموسم الجاري في 13 مباراة بواقع 11 مباراة بالدوري العام ومباراتين فقط في كأس مصر، استطاع خلالهم أن يسجل 5 أهداف.

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من جانبه، أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن النادي ليست لديه أزمة في التخلي عن أحد نجوم الفريق بالميركاتو الصيفي المقبل إذا تلقى عرضاً مناسباً للنادي واللاعب، بعد استئناف النشاط الرياضي المتوقف منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والمقرر عودته في منتصف يونيو المقبل ببعض الاجراءات الوقائية للتعايش مع الفيروس العالمي.

وقال أمين في تصريحات خاصة، أن النادي حتى الآن لم يتلقى أي عرض رسمي لنجوم الفريق ومن بينهم فادي فريد وكريم الطيب، ولكن النادي لن يقف عائقا أمام أي لاعب إذا تلقى عرض جيد خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن محمد الصباحي خير مثال على ذلك بعدما رحل في ميركاتو يناير إلى الاتحاد السكندري بموافقة أسوان، مشدداً على أن الفريق الجماعي لا يقف على رحيل لاعب.

ويتواصل الجهاز الفني لأسوان مع اللاعبين بالاستمرار للإطمئنان عليهم، والتأكد من تنفيذ البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني بساعة جري يومياً بالإضافة إلى ساعة أخرى تدريب في صالة الجيم للحفاظ على المستوى البدني.

ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.