شكرا لقرائتكم قبل 64 عاما.. الأهلى يتوج بالدورى السادس فى ليلة تألق هيكل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 1 يونيو 1956، توج النادى الاهلى بطلا للدوري للمرة السادسة فى تاريخه رغم عودته خاسرًا من الإسماعيلية أمام القناة بهدفين دون رد سجلهما محمد عبدالله في أول سبع دقائق، كما تصدى عادل هيكل لضربة جزاء سددها الزرقاني، ليتوقف رصيد الأهلي عند 28 نقطة، ورفع القناة رصيده إلى 26 نقطة حسم بها المركز الثالث ، ضمت قائمة الأهلي المتوجة باللقب السادس كل من: عبدالجليل حميدة، عادل هيكل، طلعت عبدالحميد، منير "ميمي" عبدالحميد، رضا عبدالحميد، سيد عثمان، عبدالعزيز همامي، ماجد مدكور، طارق سليم، عبداللطيف تامر، السوداني سليمان فارس، رفعت الفناجيلي، حلمي أبوالمعاطي، عبدالوهاب سليم، وجيه مصطفي، شريف الزهيري، فتحي خطاب، سيد صالح، السيد عطية توتو، أحمد مكاوي، صالح سليم، أنور عاشور، عدلي الوراقى، عباس لبيب، شريف الجندي، محمد موسي الزنجبيري، فوزي جمعة، محمد السيد، مراد نديم، فاروق التركي، محمود الجوهري، عبدالحفيظ، مهني.

وفي المنصورة فجر فريقها الهابط كبرى مفاجآت المسابقة وتعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، ليبقى درع البطولة رسميا في الجزيرة للعام السادس على التوالي.

تقدم البنداري للمنصورة قبل نهاية المباراة بربع ساعة، وأدرك علاء الحامولي التعادل في الدقيقة الأخيرة ليرفع الزمالك رصيده إلى 27 نقطة مهدرا فرصة ملاقاة الأهلي في مواجهة فاصلة لتحديد البطل.

Advertisements

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.