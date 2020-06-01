شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يجتمع اليوم لمناقشة تصورات عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد اليوم الأثنين ، مجلس إدارة إتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر جلسة لمناقشة التصورات المقترحة لعودة النشاط خلال المرحلة المقبلة فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد ، بناءا على إعلان الحكومة عودة الحياة النشاط الرياضي تدريجيا بدءا من منتصف يونيو الجارى .

و من جانبه أكد مؤمن صفا أمين صندوق الإتحاد على وضع عدة تصورات من أجل إنهاء المسابقات قبل الإستعدادت النهائية لإستضافة مصر بطولة كأس العالم 2021 العام المقبل .

Advertisements

كما أشار مؤمن صفا على وضع إجراءات وقائية للاعبى المنتخب لإتباعها قبل عودة التدريبات وفقا لما تحدده الدولة ، مشيرا إلى أن أول إجراء سيتبع هو قياس درجة حرارة اللاعبين يوميا و تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للتباعد الاجتماعى .

من جهته قال مؤمن صفا، أمين صندوق الاتحاد، إن استعدادات اتحاد اليد لعودة النشاط جاهزة فى أى وقت تحدده الدولة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أهمية عودة الحياة إلى كرة اليد خلال المرحلة المقبلة من أجل إنهاء المسابقات قبل الاستعداد لمونديال 2021 للكبار الذى تستضيفه مصر العام المقبل، وذلك بعد الضوء الأخضر الذى منحه رئيس الوزراء بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.