شكرا لقرائتكم كادو يرفض عرض نهضة بركان ويتمسك بالبقاء فى الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الاوغندى باتريك كادو مهاجم الإسماعيلى عرضاً للعودة لفريقه السابق نهضة بركان المغربى إلا أن اللاعب رفض العرض مرحباً بالاستمرار مع الدراويش لرغبته فى البقاء بمصر وعدم الانتقال لأى دوري أخر فى الوقت الحالى ، ويترقب كادو قرار اللجنة الخماسية باتحاد الكرة سواء بعودة بطولة الدوري أو إلغائها حيث يمنى اللاعب النفس بعودة المسابقة لاسيما أنها طوق النجاة الوحيد له لحسم مصيره مع الدراويش حيث رهنت إدارة النادى الأصفر تحويل اعارته لبيع نهائى أو رحيله بمباريات الدوري المقبلة بعدما توقفت المسابقة بعد مباراة وحيدة من الدور الثانى حيث سجل هدفاً واحداً فى أخر مباراة للدراويش أمام الجونة بالإضافة لهدف أخر فى لقاء ودى بعد تعرضه لإصابة بشد فى العضلة الخلفية فى أول تدريب مع النادى ، وغادر الثلاثى الناميبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا والأوغندى باتريك كادو لاعبو الإسماعيلى القاهرة متوجهين لبلادهم لقضاء الإجازة هناك قبل قرار تعليق رحلات الطيران.

ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى التعاقد مع المهاجم الدولى الأوغندى "باتريك كادو"، قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى، لمدة 6 أشهر فقط مع وجود نية للبيع لكن بتعاقد جديد، وجاء التعاقد مع المهاجم الأوغندى تلبية لاحتياجات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز وبهدف زيادة الفاعلية الهجومية للفريق والسعى نحو المنافسة على الألقاب

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ويمرالدراويش بمرحلة من تراجع النتائج المحلية على صعيد بطولة الدورى، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالستة عشرة.

وسبق للمهاجم الأوغندى صاحب الـ24 عاما اللعب لأندية نهضة بركان المغربى وكامبالا سيتى سابقا وحصل على لقب هداف الدورى الأوغندى الموسم الماضى برصيد 18 هدفا، كما سجل عدة أهداف دولية مع منتخب بلاده أبرزها فى شباك الكونغو بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر.