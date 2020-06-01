شكرا لقرائتكم خطاب من الفيفا لاتحاد الكرة للاستفسار عن تطبيق الـvar بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يستفسر فيه من اللجنة الخماسية عن تطبيق الـvar فى الدورى المصرى رغم انه ليس ضمن المهام التى تم تكليف اللجنة الخماسية بها والتى تتمثل فى اعداد لائحة جديدة وواجراء الانتخابات الجديدة وتسيير الأمور العاجلة لحين انتهاء فترة عملها.

وتسبب خطاب الفيفا لاتحاد الكرة فى اتفاق بين اعضاء اللجنة الخماسية على عدم تطبيق تقنية الفيديو حال عودة الدورى لاسيما وأن هناك ازمة مازالت قائمة بسبب التعاقد مع الشركة الاسبانية وطلبت الرقابة الادارية نسخة من العقد الا ان اتحاد الكرة رد بأنه اتفق مع الشركة بناء على خطاب اسناد وليس عقد رسمى.

على صعيد مغاير، استقر هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للكاف والفيفا على خوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة حال اقامتها بدون قائمة معلنة، لاسيما وأن عدد كبير من الأندية تواصلوا معه وطالبوه بعدم خوض الانتخابات ضمن قائمة لان الاندية ترغب فى منحها حرية الاختيار المجموعة التى يعمل معها لتفادى اخطاء السابق وهو ما تفهمه ابو ريدة .

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وكشف مصدر مقرب من أبو ريدة انه سيكون له قائمة لكنها لن يعلنها بشكل رسمى احتراما لرغبة الاندية التى طلبت منه هذا الأمر لاختيار مجموعة تعبر عن ارادة الجمعية العمومية.. على صعيد متصل، استقر أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على منح هانى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذى بالكاف والفيفا، الرئاسة الشرفية لاتحاد الكرة، نظراً لقيمته الدولية الكبيرة وعلاقاته الخارجية، وهو ما ساهم فى تطوير الكرة المصرية خلال السنوات الماضية. واتفق أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على وضع بند فى اللائحة الجديدة التى يتم حاليا إعدادها بالتنسيق مع مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يسمح لمجلس إدارة اتحاد الكرة إهداء الرئاسة الشرفية لأى شخصية يراها المجلس مناسبة وحققت إنجازات كبيرة للكرة المصرية، أسوة بلائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم التى تتضمن هذا البند.

واستعجلت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لإرسال اللائحة الجديدة والنهائية بعد المشاورات التى دارت بين اللجنة الخماسية ومندوبة الفيفا سارة ساليمون، طوال الفترة الأخيرة من أجل اعداد اللائحة، حيث كان من المقرر إرسال اللائحة الأسبوع الجارى إلا أن اللجنة الخماسية لم تتسلم اللائحة حتى تبدأ إجراءات عرضها على الجمعية العمومية.

رفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اقتراح سارة ساليمون، باقامة الجمعية العمومية لمناقشة بنود اللائحة الجديدة يوم 20 يونيو المقبل، وأكد أعضاء اللجنة لمندوبة الفيفا صعوبة اقامتها قبل 30 يونيو المقبل، موضحين أنه فى حال عقدها قبل 30 يونيو سيتم رفض اللائحة الجديدة نظرا لحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية وعددهم 225 ناديا وبالتالى سترفض الأندية فكرة تقليص عدد الجمعية العمومية، أما بعد 30 يونيو وانتهاء السنة المالية سيكون من حق 95 ناديا فقط حضور الجمعية العمومية للجبلاية .