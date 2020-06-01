شكرا لقرائتكم بلاها بكرى خد أسامة.. ترشيح صخرة المنتخب الأولمبى لتدعيم دفاع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض أحد وكلاء اللاعبين على إدارة نادى الزمالك، التعاقد مع أسامة جلال مدافع إنبى والمنتخب الأولمبى، تحسباً لتعثر استقدام عبد الله بكرى مدافع بيراميدز، حال رغبة النادى الأبيض فى دعم خط دفاعه بالموسم الجديد، بعدما تم عرض فى البداية مدافع بيراميدز على إدارة الكرة بالقلعة البيضاء إلا إن رغبة ناديه فى ضم محمد عبد الغنى مدافع الزمالك مقابل انتقال بكرى للفريق الأبيض قد يحول دون إتمام الصفقة، لذا قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض مدافع إنبى والمنتخب الأولمبى على إدارة الزمالك.

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ويواصل مسئولو الزمالك، المشاورات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق حول الملفات المختلفة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض وعلى رأسها ملف التعزيزات المختلفة لصفوف الفريق بعدما طلب المدرب الفرنسي التعاقد مع ظهير أيمن ومهاجم ولاعب وسط بصورة مبدئية لتعزيز وجود بدائل لحازم إمام في الجبهة اليمنى إلى جانب الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى في خط الوسط إلى جانب بديلا مميزا للمهاجم مصطفى محمد وذلك ضمن التحضيرات التي يجريها مجلس إدارة النادى الأبيض لتعزيز القوة الضاربة للفريق في الموسم المقبل، انتظاراً لحسم مصير الموسم الكروى الحالي بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة، بعد توقف النشاط الكروى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا منذ شهر مارس الماضى.

وأصبحت الجبهة اليسرى للزمالك خارج حسابات التدعيم في الموسم الجديد نظراً لامتلاك النادى الأبيض للثنائى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة في تلك الجبهة إلى جانب الاستقرار على عودة أحمد فتوح ظهير الفريق والمنتخب الأولمبى المعار إلى سموحة، لتعزيز تلك الجبهة في الموسم الجديد لذلك أصبح لا يوجد حاجة في قلعة ميت عقبة إلى ضم ظهير أيسر جديد في الموسم المقبل بسبب تألق فتوح مع المنتخب الأولمبى والفريق السكندرى خاصة بعد ظهوره بمستوى مميز في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي أقيمت في مصر وتوج أولمبى الفراعنة بلقبها تحت قيادة شوقى غريب.