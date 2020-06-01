شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اليد يعقد جلسة اليوم لمناقسة تصورات عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر، اليوم الاثنين، جلسة لمناقشة تصورات عودة النشاط خلال المرحلة المقبلة، فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، بناءًً على إعلان الحكومة عودة الحياة الرياضية تدريجيا بدءا من منتصف يونيو الجارى .

من جهته أكد مؤمن صفا، أمين صندوق الاتحاد، على وضع عدة تصورات من أجل إنهاء المسابقات قبل الاستعدادت النهائية لاستضافة مصر بطولة كأس العالم 2021 العام المقبل .

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وأشار مؤمن صفا إلى وضع إجراءات وقائية للاعبى المنتخب لاتباعها قبل عودة التدريبات، وفقا لما تحدده الدولة، مشيرا إلى أن أول إجراء سيتبع هو قياس درجة حرارة اللاعبين يوميا وتقسيمهم إلى مجموعتين للتباعد الاجتماعى .

وأكد مؤمن صفا أن استعدادات اتحاد اليد لعودة النشاط جاهزة فى أى وقت تحدده الدولة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أهمية عودة الحياة إلى كرة اليد خلال المرحلة المقبلة من أجل إنهاء المسابقات قبل الاستعداد لمونديال 2021 للكبار الذى تستضيفه مصر العام المقبل، وذلك بعد الضوء الأخضر الذى منحه رئيس الوزراء بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.