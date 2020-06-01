شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب من الفيفا لاتحاد الكرة للاستفسار عن تطبيق الـvar بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يستفسر فيه من اللجنة الخماسية عن تطبيق الـvar فى الدورى المصرى، رغم أنه ليس ضمن المهام التى تم تكليف اللجنة الخماسية بها، والتى تتمثل فى إعداد لائحة جديدة وإجراء الانتخابات الجديدة وتسيير الأمور العاجلة لحين انتهاء فترة عملها.

وتسبب خطاب الفيفا لاتحاد الكرة فى اتفاق بين أعضاء اللجنة الخماسية على عدم تطبيق تقنية الفيديو حال عودة الدورى، لاسيما أن هناك أزمة مازالت قائمة بسبب التعاقد مع الشركة الإسبانية، وطلبت الرقابة الإدارية نسخة من العقد، إلا أن اتحاد الكرة رد بأنه اتفق مع الشركة بناءً على خطاب إسناد وليس عقدا رسميا.

من ناحية أخرى، استقر هانى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذى للكاف والفيفا، على خوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة حال إقامتها بدون قائمة معلنة، لاسيما أن عددا كبيرا من الأندية تواصلوا معه وطالبوه بعدم خوض الانتخابات ضمن قائمة لان الاندية ترغب فى منحها حرية الاختيار المجموعة التى يعمل معها لتفادى اخطاء السابق وهو ما تفهمه ابو ريدة .

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وكشف مصدر مقرب من أبو ريدة أنه سيكون له قائمة لكنه لن يعلنها بشكل رسمى احتراما لرغبة الأندية التى طلبت منه هذا الأمر لاختيار مجموعة تعبر عن ارادة الجمعية العمومية.. على صعيد متصل، استقر أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على منح هانى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذى بالكاف والفيفا، الرئاسة الشرفية لاتحاد الكرة، نظراً لقيمته الدولية الكبيرة وعلاقاته الخارجية، وهو ما ساهم فى تطوير الكرة المصرية خلال السنوات الماضية.

واتفق أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على وضع بند فى اللائحة الجديدة التى يتم حاليا إعدادها بالتنسيق مع مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يسمح لمجلس إدارة اتحاد الكرة إهداء الرئاسة الشرفية لأى شخصية يراها المجلس مناسبة وحققت إنجازات كبيرة للكرة المصرية، أسوة بلائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم التى تتضمن هذا البند.

واستعجلت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لإرسال اللائحة الجديدة والنهائية بعد المشاورات التى دارت بين اللجنة الخماسية ومندوبة الفيفا سارة ساليمون، طوال الفترة الأخيرة من أجل اعداد اللائحة، حيث كان من المقرر إرسال اللائحة الأسبوع الجارى إلا أن اللجنة الخماسية لم تتسلم اللائحة حتى تبدأ إجراءات عرضها على الجمعية العمومية.

رفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اقتراح سارة ساليمون، باقامة الجمعية العمومية لمناقشة بنود اللائحة الجديدة يوم 20 يونيو المقبل، وأكد أعضاء اللجنة لمندوبة الفيفا صعوبة اقامتها قبل 30 يونيو المقبل، موضحين أنه فى حال عقدها قبل 30 يونيو سيتم رفض اللائحة الجديدة نظرا لحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية وعددهم 225 ناديا وبالتالى سترفض الأندية فكرة تقليص عدد الجمعية العمومية، أما بعد 30 يونيو وانتهاء السنة المالية سيكون من حق 95 ناديا فقط حضور الجمعية العمومية للجبلاية .