شكرا لقرائتكم خبر عن كادو يرفض عرضاً من نهضة بركان المغربى للرحيل عن الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأوغندى باتريك كادو، مهاجم الإسماعيلى، عرضاً للعودة لفريقه السابق نهضة بركان المغربى، إلا أن اللاعب رفض العرض مرحباً بالاستمرار مع الدراويش لرغبته فى البقاء بمصر وعدم الانتقال لأى دورى آخر فى الوقت الحالى، ويترقب كادو قرار اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، سواء بعودة بطولة الدورى أو إلغائها، حيث يمنى اللاعب النفس بعودة المسابقة لاسيما أنها طوق النجاة الوحيد له لحسم مصيره مع الدراويش، حيث رهنت إدارة النادى تحويل إعارته لبيع نهائى أو رحيله بمباريات الدورى المقبلة بعدما توقفت المسابقة بعد مباراة وحيدة من الدور الثانى.

وسجل كادو هدفاً واحداً فى آخر مباراة للدراويش أمام الجونة، بالإضافة لهدف آخر فى لقاء ودى بعد تعرضه لإصابة بشد فى العضلة الخلفية فى أول تدريب بالنادى، وغادر الثلاثى الناميبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا والأوغندى باتريك كادو لاعبو الإسماعيلى القاهرة متوجهين لبلادهم لقضاء الإجازة هناك قبل قرار تعليق رحلات الطيران.

ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى التعاقد مع المهاجم الدولى الأوغندى "باتريك كادو" قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى لمدة 6 أشهر فقط مع وجود نية للبيع ولكن بتعاقد جديد، وجاء التعاقد مع المهاجم الأوغندى تلبية لاحتياجات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز وبهدف زيادة الفاعلية الهجومية للفريق والسعى نحو المنافسة على الألقاب

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ويمرالدراويش بمرحلة من تراجع النتائج المحلية على صعيد بطولة الدورى، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالستة عشرة.

وسبق للمهاجم الأوغندى صاحب الـ24 عاما اللعب لأندية نهضة بركان المغربى وكامبالا سيتى سابقا وحصل على لقب هداف الدورى الأوغندى الموسم الماضى برصيد 18 هدفا، كما سجل عدة أهداف دولية مع منتخب بلاده أبرزها فى شباك الكونغو بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر.