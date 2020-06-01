شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك يودع دوري أبطال أفريقيا أمام سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 1 يونيو 2003، ودع الزمالك حامل دورى الأبطال الأفريقى آنذاك منافسات البطولة من دور الـ 16 فى مفاجأة مدوية، بعدما تمكن فريق سيمبا التنزانى من الإطاحة بالكتيبة البيضاء بركلات الترجيح، فلقد فاز الفارس الأبيض على سيمبا بطل تنزانيا بهدف دون رد سجله عبدالحليم علي، وكان سيمبا قد حقق الفوز بنفس النتيجة فى مباراة الذهاب فى دار السلام، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، ليصعد الضيوف لدورى المجموعات بإطاحته بحامل اللقب فى مفاجأة مدوية بنتيجة 3-2.

تشكيل الزمالك فى مباراة سيمبا ضم :

حراسة المرمى: عبد الواحد السيد.

الدفاع: بشير التابعى، وائل قبانى، محمد صديق.

خط الوسط: طارق السيد، طارق السعيد، حازم إمام، محمد عبد الواحد، أحمد صالح.

الهجوم: جمال حمزة، وعبد الحليم علي.

تشكيل هجومى بحت استعان به المدرب البرازيلى كابرال، بهدف تسجيل عدد وافر من الأهداف يستطيع أن يقود الفريق للتأهل إلى دور المجموعات.

فى تلك المباراة، صنع حازم إمام وطارق السعيد وأحمد صالح الكثير والكثير من الأهداف المحققة، ولكن بشكل غريب جدًا أهدرها العندليب وسط صيحات الجماهير التى كانت تنتظر تسجيل الأهداف.

ولكن فى الشوط الثانى استطاع عبد الحليم تسجيل هدف من ركلة حرة لعبها طارق السعيد ليضعها برأسه فى المرمى، وبعدها وابل من الانفرادات والفرص المحققة الضائعة.

قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، فضل البرازيلى كابرال إخراج عبد الواحد السيد والدفع بمحمد عبد المنصف ليكون حارسًا فى ركلات الترجيح، الأمر الذى أثار غضب عبد الواحد الذى وجه اللوم الشديد إلى مدربه.

أول ركلة يسجلها طارق السعيد بنجاح، وفى المقابل عبد المنصف يتصدى ببراعة لتسديدة مهاجم سيمبا.

وائل القبانى يسدد الكرة خارج المرمى بشكل غريب جدًا، ويسجل مهاجم سيمبا لتصبح النتيجة تعادل.

حازم إمام يسجل ركلته، عبد المنصف يكتفى بمشاهدة ركلة سيمبا.

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حارس سيمبا يتصدى لتسديدة بشير التابعي، وفى المقابل يتصدى عبد المنصف لركلة سيمبا.

شيكابالا يهدر الكرة، ثم يسجل مهاجم سيمبا الكرة وتنتهى المباراة بخروج الفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد توج بطلا لدورى الابطال الافريقى 2002 بعد الفوز على الرجاء المغربى بهدف تامر عبد الحميد .

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة.

وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

فاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى عُقدت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الإتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

على مستوى العالم العربى، فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمره الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزًا بالبطولات فى الوطن العربى.