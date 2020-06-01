فيديو.. بطل أفريقيا 2019 مسلسل بلا نهاية بين الترجى والوداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس" للنطق بالحكم النهائى فى قضية نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى جمع بين الوداد المغربى والترجى التونسى فى 2019، حيث قررت تأجيل البت فى طعن النادى المغربى ضد كل من الترجى التونسى وقرار لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي.
وشهدت مباراة إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا 2019 أزمة بعدما توقف اللقاء فى الشوط الثانى وقت تقدم الترجى بهدف دون رد حيث سجل الوداد هدف التعادل لكن الحكم الجامبى بكارى جاساما ألغاه بداعى التسلل حيث طلب لاعبو الفريق المغربى العودة لتقنية الفيديو "فار"، للتأكد من صحة الهدف الذى سجله وليد الكرتى قبل أن يتفاجأ الجميع بتعطل الجهاز، وهو ما دفع لاعبو الوداد للانسحاب، وبعدها تم إعلان الترجى فائزا نتيجة انسحاب المغاربة.
ونستعرض فى المقطع التالى تفاصيل الأزمة قبل الحكم النهائى من المحكمة الرياضية..
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