شكرا لقرائتكم خبر عن 19 لاعباً بالزمالك يمنعون الأبيض من التعاقد مع صفقات جديدة فى هذه المراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول نادى الزمالك تدعيم صفوفه بصفقات سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادا للمنافسة على بطولات محلية وقارية جديدة فى رحلة أبناء ميت عقبة نحو منصات التتويج، لاسيما أنه ينافس بقوة على لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا البطولة الأغلى للأندية فى القارة السمراء ومن بعدها السوبر الأفريقى وكأس العالم للأندية حال استئناف النشاط الرياضي.

وأكد مسئولو القلعة البيضاء فى أكثر من مرة أنهم ليسوا بحاجة سوى للتعاقد مع 3 صفقات سوبر على الأكثر أو صفقتين على الأقل خلال الميركاتو الصيفى القادم، ويسعى الأبيض لتدعيم عدة مراكز لعل أهمها الظهير الأيمن الذى لا يتواجد فيها سوى حازم إمام قائد الفريق فقط، وكذلك المهاجم الذى يشغل مصطفى محمد بمفرده وسط توقعات برحيل عمر السعيد بنهاية الموسم الجارى سواء بالبيع او الإعارة .

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غير أن هناك زخما وزحاما شديدين فى مراكز أخرى عديدة فى القلعة البيضاء أهم هذه المراكز هى حراسة المرمى والدفاع والظهير الأيسر والوسط، حيث يمتلك الفريق أكثر من 19 لاعباً فى هذه المراكز وهم جميعاً على مستويات طيبة وجيدة وقدموا أداء عالٍ بإمكانيات رائعة خلال المباريات الماضية من الموسم الجارى .

ففى مركز حراسة المرمى يحمى عرين الأبيض الرباعى محمود عبد الرحيم جنش، ومحمد ابو جبل، محمد عواد، ومحمد صبحي.