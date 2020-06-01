شكرا لقرائتكم خبر عن العضويات الشرفية وزيارة الشهداء وتكريم الأطباء شعار الوسط الكروى في العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل العزل المنزلى الذى فرضه وباء كورونا على العالم بأسره ، استغل نجوم الكرة والأندية المصرية الفرصة للقيام بالاعمال الإنسانية التي تضفى دوراً ملموساً لعناصر الساحرة المستديرة في الشارع الكروى ، حيث رفعت بعض الأندية شعار منح العضويات الشرفية للشهداء والأطباء أصحاب الدور الملموس في إنقاذ المواطنين من مغبة الأمراض وظلام الفقر فيما حرص نجوم الكرة على زيارة أهالى الشهداء اعترافاً بدورهم الكبير في حماية الوطن من الأعداء وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

*محمد عنتر يزور أسرة شهيد معركة البرث

حرص محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، على زيارة أسرة الشهيد الرائد محمد صلاح بطل معركة البرث فى منزله بأسيوط لتكريم أهله وذويه بعد عرض مسلسل الاختيار الذى جسد قصة تضحيات هؤلاء الأبطال بقيادة الشهيد أحمد المنسى. ونشر عنتر عبر حسابه على إنستجرام صورا من الزيارة وعلق قائلا، "هنعمل أيه يا أفندم ..هنموت رجالة زى ماعشنا ياهرم.. اضرب الكمين ياافندم إحنا مش هنستنى لما علم التكفيريين يترفع على الكمين.. شفنا صبر وثبات فى أسرة الشهيد البطل قناص المدفعية عمرنا مشفناه فى حد ..ملحمة البرث دى واحدة من عشرات المداهمات اللى قام بيها البطل الشهيد ..الرائد محمد صلاح شهيد البرث فخر اسيوط كلها".

ففى فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسى ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذى كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.

*الزمالك يمنح العضوية الشرفية لمجدى يعقوب ومشالى

وأهدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الدكتور مجدي يعقوب العضوية الشرفية لنادى الزمالك، تقديراً لجهوده الكبيرة في عالم الطب.

وقال مرتضى في تصريحات على شاشة قناة الزمالك: "أمنح الدكتور مجدي يعقوب العضوية الشرفية للزمالك تقديراً لما يقدمه في عالم الطب وعلاج المرضى".

كما تسلم الدكتور محمد مشالى المعروف بـ "طبيب الغلابة " كارنيه العضوية الشرفية لنادى الزمالك مدى الحياة، والتى أعلن المسشتشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء منحها له تقديرًا للمجهودات التى يبذلها فى خدمة الشعب المصرى فى مجال عمله، إلى جانب اعتزازه بانتمائه للقلعة البيضاء، وتقدم طبيب الغلابة بالشكر لمسؤولى الزمالك بعد تسلمه بطاقة العضوية الشرقية الخاصة بالنادى مؤخرًا.

ودعا مسؤولو الزمالك الدكتور محمد مشالى الشهير بطيب الغلابة لزيارة مقر النادى فى أى وقت بعد نهاية فترة غلق الأندية، حيث يتوقف النشاط الرياضى فى الوقت الحالى لتجنب انتشار فيروس كورونا، وجاءت الدعوة على هامش تسليم دكتور الغلابة بطاقة العضوية الشرفية للدكتور مشالى بناءً على تعليمات مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، الذى قرر منحه العضوية الشرفية للنادى مدى الحياة.

وكان الدكتور محمد مشالى قد أكد من قبل أنه يشجع نادى الزمالك عندما كان طالبًا فى الصف الأول الإعدادى و عن الفريق الذى يشجعه عالميًا قائلا، "أحب فريق ليفربول الإنجليزى، وأشجع الفريق الأبيض وأنا فى الصف الأول الإعدادى وأعشق الزمالك من وقتها وأنه أطلق اسم علاء على شقيقه الأصغر حبًا بالنجم علاء الحامولى لاعب نادى الزمالك السابق".

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وعبر الدكتور محمد مشالى عن سعادته بوجود مرتضى منصور فى رئاسة الزمالك قائلاً، "هو رجل حازم وحاسم و خد الزمالك من سابع أرض لسابع سما، أهنئٔ الزمالك بوجوده قائدا له وأيضًا أولاده يقومون بعمل هائل ومصر لن ترى مثل مرتضى منصور مرة أخرى"، مشيرًا إلى أن الزمالك اكتسب قائد حقيقى وهو مرتضى منصور.

فيما تحدث طبيب الغلابة عن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون قائلا: " نفسى أوجه نداء للجهاز الفنى للزمالك يجب الاهتمام بقطاع الناشئين والاعتماد على أبناء النادى وعمرى ما هنسى كلمة عبدة نصحى لما كان قاعد فى محل الجزارة ودخل عليه عبدة البقال قاله عاوزينك فى الأهلى فقال له لو نزلوا الذبيحه وحطونى مكانها لن انتقل للأهلى، لذلك يجب الاعتماد على لاعبى الناشئين".

*سموحة يمنح العضوية الشرفية لأسرة المنسى والحوفى

كما قرر مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة المهندس فرج عامر، منح العضوية الذهبية بالنادي السكندري لأسرة البطل أحمد صابر المنسي، شهيد القوات المسلحة المصرية، وقائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد خلال تصديه لمجموعة من التكفيريين فى مربع البرث بسيناء، وقال فرج عامر "مجلس إدارة نادى سموحة يمنح العضوية الذهبية لأسرة الشهيد القدوة ضابط الصاعقة العقيد أحمد منسي".

كما قرر المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة منح أسرة الشهيد محمد الحوفى العضوية الذهبية بالنادى وكتب فرج عامر عبر حسابه على تويتر: "سموحة يمنح عضويته الذهبية لأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفى".

وكانت مدينة دمنهور بالبحيرة قد شهدت حالة من الحزن الشديد بعد علم الأهالى باستشهاد ابن مدينتهم المقدم محمد فوزى الحوفى الذى استشهد أثناء الاشتباكات مع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية.

وشيع الآلاف من الاهالى جثمان الشهيد فى جنازة عسكرية مهيبة مرددين الهتافات المنددة بالارهاب والمطالبة بالقصاص لدماء الشهداء، وتوافدت القيادات الشعبية والتنفيذية على منزل الشهيد لتقديم واجب العزاء داعين ان يتغمدة الله تعالى بواسع رحمته ومغفرته.