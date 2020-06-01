كورونا الحاجز الوحيد.. هل يقترب دورتموند من النصف مليار بسبب سانشو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

في المواسم الماضية، حقق بوروسيا دورتموند مكاسب مالية خيالية في ظل اعتماد النادي على بيع نجومه مع شراء المواهب الشابة بأسعار زهيدة.

الحديث الآن والذي يدور داخل أروقة النادي صاحب القميص الأصفر والأسود، هو بيع النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، الذي يقدم موسمًا لافتًا رغم أن عمره لم يتجاوز حاجز الـ20 عامًا.

سانشو القادم من صفوف مانشستر سيتي في صيف 2018، ربما سيعود من جديد إلى بريميرليج حيث يدور الصراع بحسب الصحف البريطانية على اللاعب من جانب مانشستر يونايتد وتشيلسي مع اهتمامات طفيفة من ليفربول.

وبالطبع دورتموند قد يستجيب لبيع اللاعب مثلما حدث في السنوات الماضية بعدما تخلى "أسود الفاستيفاليا" عن أبرز نجومه بأسعار ضخمة خاصة لاعبي الخط الهجومي.

- رحيل رباعي:

بداية جني ثمار الصفقات عند دورتموند من خلال الدولي الأرميني هنريك مختاريان القادم من صفوف شاختار دونيسك الأوكراني في صيف موسم (2013 - 2014) في صفقة قدرت بـ28 مليون يورو.

مختاريان بعد ثلاثة مواسم فقط استطاع أن يدخل خزينة بوروسيا دورتموند لما يقرب من 50 مليون يورو بعد بيعه إلى صفوف مانشستر يونايتد، لتكون هذه الصفقة بمثابة الباب لرحيل نجوم الفريق إلى فرق أكبر في القارة العجوز.

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وبعد رحيل مختاريان، وفي صيف موسم (2017 - 2018)، استطاع دورتموند أن يحقق مكاسب مالية خيالية من بيع ثنائي الفريق الهجومي الفرنسي الشباب موسى ديمبيلي إلى برشلونة، والدولي الجابوني بير إيمريك أوباميانج لآرسنال.

ديمبيلي القادم من صفوف ستاد رين الفرنسي مقابل 15 مليون يورو، رحل بعد موسم واحد قضاها في ألمانيا إلى برشلونة في صفقة قياسية قدرت بـ125 مليون يورو، في المقابل اتجه أوباميانج القادم فريق سانت اتيان في صيف 2013 إلى آرسنال مقابل 63 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الشتوية من عام 2017.

مسلسل رحيل النجوم استمر مع بوروسيا دورتموند، وهذه المرة كان بانتقال نجم الفريق الشاب كريستيان بوليسيتش إلى تشيلسي في صفقة قدرت بـ63 مليون يورو.

- الدور على سانشو:

الورقة الرابحة عند بوروسيا دورتموند في الموسم الحالي هو جادون سانشو، حيث كان الحديث عن رحيل اللاعب في الصيف القادم وسط مطالب مالية خيالية من العملاق الألماني.

لكن وبعد توقف الدوريات في الفترة الماضية بسبب فيروس وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، تأثر العديد من الأندية الكبرى إقتصاديًا وهذا ما يجعل إدارة دورتموند قد تعيد حساباتها من جديد، نظرًا لعجز أي فريق خلال التوقيت الحالي في تحقيق الشروط المالية التي يطلبها النادي الألماني.

إدارة دورتموند وضعت رقمًا ربما لن تتخلى عنه في حال بيع سانشو وهو الحصول على 100 مليون يورو، نظرًا لما يقدمه اللاعب خلال هذا الموسم، وهو ما سيجعل الأندية التفكير قبل الدخول في هذه الصفقة وربما عملية انتقال صاحب الـ20 عامًا تتأجل للصيف بعد المقبل في حال عدم وصول العرض المناسب لـ"أسود الفاستيفاليا".

بيع سانشو بأكثر من 100 مليون يورو سيجعل دورتموند قريبًا من تحقيق مكاسب مادية تقترب من نصف مليار يورو في آخر ثلاث سنوات بعد بيع الرباعي ديمبيلي ومختاريان وأوباميانج، وأخيرًا بوليسيتش.